Работа с Google Maps API.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок180 просмотров

Работа с Google Maps API. Добавление маркеров по адресу, разбивка по категориям, кластеризация, возможность оценки и комментирования каждого объекта (визуализация рейтинга - цветами).‌

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7 лет назад
yuraromaniv
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
все сделал вовремя и качественно. всегда на связи.
С Юрием работал первый раз., остались только положительные впечатления. Заказчик всегда на связи, четко излагает свои мысли. Оплату произвел сразу же после проверки результата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад