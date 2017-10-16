Доработка шаблона 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок167 просмотров

1. Вывести несколько (4-5) типов цен для отображения в карточке товара и каталоге.

2. Изменить скрипт пересчета корзины следующим образом: при достижении определенной общей суммы заказа ценник всех товаров в корзине должен меняться на заданный для данного условия тип цен.

Подробности в прикрепленном файле.

Ожидаем предложений с указанием сроков исполнения и оценки работ!

7 лет назад
partner-china
Василий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров