Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно. Бюджет рассмотрим адекватный.
Доработка шаблона 1С-Битрикс
1. Вывести несколько (4-5) типов цен для отображения в карточке товара и каталоге.
2. Изменить скрипт пересчета корзины следующим образом: при достижении определенной общей суммы заказа ценник всех товаров в корзине должен меняться на заданный для данного условия тип цен.
Подробности в прикрепленном файле.
Ожидаем предложений с указанием сроков исполнения и оценки работ!
Заявки фрилансеров
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