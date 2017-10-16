Сделать плагин для чатхром

Здравствуйте. Ищу программиста/ов, которые имеют успешный опыт создания маркетплейса на wordpress с использованием одного из типовых решений: http://webcusp.com/how-to-develop-multi-seller-shopping-cart-with-wordpress/; https://wedevs.com/30625/best-woocommerce-multivendor-plugin/ Нужно будет создать на выбранном плагине и шаблоне маркетплейс. ТЗ по созданию маркетплейса также с ...