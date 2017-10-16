Отредактировать код плагина на ВП

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Завершен4 заявки181 просмотр

Здравствуйте.

Eсть такая функция: https://wp-kama.ru/id_1513/kak-byistro-sozdat-soderzhanie-dlya-bolshih-postov.html

В частности подпункт: https://wp-kama.ru/id_1513/kak-byistro-sozdat-soderzhanie-dlya-bolshih-postov.html#3-oglavlenie-vverhu-kazhdogo-posta-posle-razdelitelya, который выводит содержание после нужного тега.

Необходимо изменить данную часть, чтобы содержание выводилось перед указанным тегом, а не после него.

Цена?

Спасибо.

WordPress
8 лет назад
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

glebkema
Глеб 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и без лишних вопросов. Попутно исполнителем были внесены предложения по дополнительному улучшению функционала. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик сам разбирается в материале и знает, что ему нужно, а что нет. Вся необходимая информация уже включена в ТЗ, а результат чётко очерчен, - бери да делай. Работа принята без задержек и тут же оплачена.

Заявки фрилансеров

glebkema
Глеб 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад