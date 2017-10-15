Калькулятор цен для плагина wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок224 просмотра

Нужно создать новый или переделать старый калькулятор цен.

Нужна вот такая таблица http://prntscr.com/gxpqmy

Возможность выбрать игровой сервер ( на одной игре их может быть несколько ), возможность изменить валюту которой будет совершена оплата ( возможность изменять курс должна быть ), стоимость за единицу и общая стоимость.

Так же снизу дополнительная таблица в которой будет скидка, которую так же можно будет изменять в зависимости от количества товара.

Срок - желательно побыстрее.

WordPress
8 лет назад
guest_14928979714832
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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