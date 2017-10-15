Сделать правки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок236 просмотров

Нужно сделать правки на сайте.

Прикрепил подробно ТЗ к проекту

Оставляйте заявки, кто готов мне помочь

8 лет назад
evgenwebn
Алексеев 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров