Всем привет. Мне нужна обновляемая RSS-лента новостей чужого сайта. Ссылочка на сайт http://rusnews.biz/

Можно выдернусь с самого сайта, но там её не нашёл, думаю нужно как-то формировать самим, сделать что-то вроде парсера.

Главное чтобы в ленте присутствовали ссылки на новости. На сайте они имеют вид к примеру http://rusnews.biz/politics/ssha-pereshli-chertu-rossiya-edva-sderzhivaetsya/ а в ленту должно подставляться в конец этой ссылки full/

Чтобы в RSS-ленте было так:

http://rusnews.biz/politics/ssha-pereshli-chertu-rossiya-edva-sderzhivaetsya/full/

По количеству, хватит 10 последних новостей. Обновлять ленту можно раз в 5 минут.

Как это будет реализовано мне всё-равно. Я хочу получить обновляемую RSS-ленту с 10 последними новостями сайта http://rusnews.biz/ в которой в конец ссылок на новости подставлено окончание full/

У кого есть мысли как это сделать, пишите.