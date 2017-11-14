Проект по очистке и обновлению сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки218 просмотров

Необходимо очистить от вирусов и зловредного кода 2 сайтов, обновить ядра и дополнения.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Все хорошо.
Был рад помочь

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад