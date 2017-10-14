Html5 | Css3 | WP Доработка

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Закрыт2 заявки217 просмотров

Доброе время суток . Нужно интегрировать  Animated 3D Text Styles - SVG ( Демо стилей ) в шаблон сайта .Возможности добавление сторонних стилей и js в шаблон который меня интересует .  ПОСМОТРЕТЬ 

 Как вы уже заметили что работа не очень сложная , жду от вас предложений.

P.s Все детали при переписке .Оплата приват банком

HTMLJavaScriptWordPress
8 лет назад
fileactive
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров