Html5 | Css3 | WP Доработка

Доброе время суток . Нужно интегрировать Animated 3D Text Styles - SVG ( Демо стилей ) в шаблон сайта .Возможности добавление сторонних стилей и js в шаблон который меня интересует . ПОСМОТРЕТЬ

Как вы уже заметили что работа не очень сложная , жду от вас предложений.

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