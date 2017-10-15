Разработать аналог chat2desk.com

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Закрыт4 заявки243 просмотра

Разработать аналог chat2desk.com

Ищутся сильные программисты! 

Сначала вникнете в тему потом предлагайте цену. Придется заморочится с API WHATSAAP и другими API

8 лет назад
AndreyMo
Андрей 
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров