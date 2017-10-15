Доброго здравия вам, фрилансеры! Есть функция (get_inventory_v2). Сейчас выдает данные со страницы https://cs.money/load_bots_inventory?hash=111111 с фильтром по цене. Нужно её переформировать: 1) Перестать выводить всё, что есть ...
Разработать аналог chat2desk.com
Разработать аналог chat2desk.com
Ищутся сильные программисты!
Сначала вникнете в тему потом предлагайте цену. Придется заморочится с API WHATSAAP и другими API
Заявки фрилансеров
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