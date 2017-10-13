Доработка сайта на Modx revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка215 просмотров

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  • Создавать личный кабинет клиента с панелью для администратора(создавать, удалять, редактировать)
  • Учетные записи создаются в ручную администратором
  • Оплата с сайта через Сбербанк и уведомление о просрочке пушем в браузере и на почту
  • При оплате с мобильного открывается приложение сбера, если его нет, то оплата через платежный шлюз
  • Ссылка на статистику сработок в кабинет cnord.ru
  • Договор в pdf и прикреплен в кабинете
MODX
8 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров