Нужно вставить код поиска от гугл адсенс в строчку поиска на вордпресс

  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки185 просмотров

Нужно вставить код поиска от гугл адсенс:

 

   

     

       

       

       

       

     

   

 

 

   

 

 

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В форму поиска на сайта вордпресс.

Сама строчка поиска в теме выводится данным кодом в хедере:

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Сразу предлагать примерные сроки и цену.

WordPress
8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Быстро выполнил задачу. Приятный исполнитель. Спасибо!
Всё отлично. Оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад