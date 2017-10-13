Создать настраиваемый парсер прайс-листов поставщиков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки223 просмотра

Знания и умения:

  • язык программирования: php
  • база данных: MySQL
  • Фреймворк: Laravel 5.3 и выше
Задача:

1 вариант

Создать настраиваемый парсер прайс-листов поставщиков в формате .xls

Парсер должен сопоставлять и обновлять цены на товары из прайс-листов поставщиков с нашими товарами в БД.

Важный нюанс: прайс-листы поставщиков имеют свойство меняться:

  • удаляются позиции;
  • добавляются позиции;
  • перемещаются позиции.
Это нужно учесть. Также, у разных поставщиков разная структура прайс-листов. Необходимо, чтобы была возможность добавлять в систему прайс-листы новых поставщиков. Добавление новых прайсов и настройка парсинга через интерфейс.Ещё одна функция - экспорт из БД в Excel-файл.

2 вариант

Парсинг цен на товары с сайта 23met.ru

Создать настраиваемый парсер, который не будет жёстко привязан к вёрстке сайта (т.е. если вдруг поменяется на сайте дизайн, парсер должен исправно работать).

Требование к коду - понятный, чистый, документированный и с комментариями.

Цену за работу озвучить в 2-х вариантах:

  • За всю работу
  • Отдельно за парсинг + добавление цен в БД + интерфейс настроек парсинга.
LaravelMySQLPHP
8 лет назад
9845843m
Юлия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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