Знания и умения:

язык программирования: php

база данных: MySQL

Фреймворк: Laravel 5.3 и выше

Задача:

1 вариант

Создать настраиваемый парсер прайс-листов поставщиков в формате .xls

Парсер должен сопоставлять и обновлять цены на товары из прайс-листов поставщиков с нашими товарами в БД.

Важный нюанс: прайс-листы поставщиков имеют свойство меняться:

удаляются позиции;

добавляются позиции;

перемещаются позиции.

Это нужно учесть. Также, у разных поставщиков разная структура прайс-листов. Необходимо, чтобы была возможность добавлять в систему прайс-листы новых поставщиков. Добавление новых прайсов и настройка парсинга через интерфейс.Ещё одна функция - экспорт из БД в Excel-файл.

2 вариант

Парсинг цен на товары с сайта 23met.ru

Создать настраиваемый парсер, который не будет жёстко привязан к вёрстке сайта (т.е. если вдруг поменяется на сайте дизайн, парсер должен исправно работать).

Требование к коду - понятный, чистый, документированный и с комментариями.

Цену за работу озвучить в 2-х вариантах: