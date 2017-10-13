Антиспам для MODX Revolution

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Закрыт5 заявок228 просмотров

Здравствуйте. Через формы обратной связи на сайтах, выполненных на MODX Revolution, постоянно идет спам вида: http://prntscr.com/gwtozx. Создание обязательных невидимых полей в формах не решило проблему.

Жду предложения от вас. Капчу не предлагать. Спасибо!

MODX
8 лет назад
Jaroslav56
Ярослав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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