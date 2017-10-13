На сайте (сайт самописный - php) требуется сделать: 1. Языки. Сделать возможность добавления языков 2. Комментарии. Чтобы комментарий (отзыв) попадал в инфо продукта, о котором он написан. 3. К уже существующему ПейПалу ...
Антиспам для MODX Revolution
Здравствуйте. Через формы обратной связи на сайтах, выполненных на MODX Revolution, постоянно идет спам вида: http://prntscr.com/gwtozx. Создание обязательных невидимых полей в формах не решило проблему.
Жду предложения от вас. Капчу не предлагать. Спасибо!
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