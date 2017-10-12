Добрый день. Задача: разработка бюджетного калькулятора на React.js или другом. Калькулятор представляет собой 2 страницы: 1. Главная. На ней размещаются: - динамическая диаграмма, секторы которой являют собой ...
Изменения в вёрстке на сайте
Здравствуйте,
нужно внести определённые изменения в вёрстку на сайте. Подробности напишу в переписке.
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