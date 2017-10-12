Изменения в вёрстке на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок269 просмотров

Здравствуйте,

нужно внести определённые изменения в вёрстку на сайте. Подробности напишу в переписке.

8 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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