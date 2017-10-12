Сайт salutmalut.ru Вывести дополнительные поля с фиксированными характеристиками в категории товаров Характеристик будет 4 Заряды Калибр Высота Время Поля должны располагаться под картинкой товара как показано на рисунке ...
Разработка калькулятор бюджетов + анимация графиков. React?
Добрый день.
Задача: разработка бюджетного калькулятора на React.js или другом.
Калькулятор представляет собой 2 страницы:
1. Главная.
На ней размещаются:
- динамическая диаграмма, секторы которой являют собой суммы расходов по каждой из статей бюджета;
- перечень статей, расходы по которым регулирует пользователь, в виде аккордеона. По умолчанию все статьи бюджета свернуты. Когда пользователь кликает на одну из статей, соответствующий блок разворачивается и пользователю становятся доступны контролы, с помощью которых он может менять расходы: ползунок, поле input, радиокнопки, чек-боксы. Изменяя любой из пунктов, калькулятор автоматически проводит расчеты согласно ряда математических формул.
Подобная схема взаимодействия должна быть реализована и для остальных статей расходов.
Конечный пункт расчетов - "принятие бюджета". Кликнув по кнопке "Принять бюджет", пользователь либо получает оповещение о том, что он превысил количество средств, которые заложены в бюджете, либо, если все сбалансировано, он переходит на страницу результатов.
2. Страница результатов отображает данные, которые человек "Принял" - все обновленные показатели по разным статьям расходов. Помимо этого, на данной странице размещается график - сравнение некоторых показателей (например, размер средней пенсии) со значениями этих же показателей в разных странах. Пользователь должен иметь возможность сохранить полученные данные себе на компьютер.
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