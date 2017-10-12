Разработка калькулятор бюджетов + анимация графиков. React?

Добрый день.

Задача: разработка бюджетного калькулятора на React.js или другом.

Калькулятор представляет собой 2 страницы:

1. Главная.

На ней размещаются:

- динамическая диаграмма, секторы которой являют собой суммы расходов по каждой из статей бюджета;

- перечень статей, расходы по которым регулирует пользователь, в виде аккордеона. По умолчанию все статьи бюджета свернуты. Когда пользователь кликает на одну из статей, соответствующий блок разворачивается и пользователю становятся доступны контролы, с помощью которых он может менять расходы: ползунок, поле input, радиокнопки, чек-боксы. Изменяя любой из пунктов, калькулятор автоматически проводит расчеты согласно ряда математических формул.

Подобная схема взаимодействия должна быть реализована и для остальных статей расходов.

Конечный пункт расчетов - "принятие бюджета". Кликнув по кнопке "Принять бюджет", пользователь либо получает оповещение о том, что он превысил количество средств, которые заложены в бюджете, либо, если все сбалансировано, он переходит на страницу результатов.

2. Страница результатов отображает данные, которые человек "Принял" - все обновленные показатели по разным статьям расходов. Помимо этого, на данной странице размещается график - сравнение некоторых показателей (например, размер средней пенсии) со значениями этих же показателей в разных странах. Пользователь должен иметь возможность сохранить полученные данные себе на компьютер.