Доработать сайт на WordPress, плагины, виджет и структура

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Установить несколько плагинов на сайт на WordPress, виджет и немного подправить текст и структуру. Подробно в приложенном техзадании

WordPress
8 лет назад
guest_15078158219409
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров