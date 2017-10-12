Починить фильтр категорий в Wordpress

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Завершен3 заявки252 просмотра

Необходимо починить не работающий фильтр категорий в wordpresssite.com/blog/category/newssite.com/blog/category/celebritiessite.com/blog/category/site.com/blog/все показывают один и тот же список постов

WordPress
8 лет назад
Deam
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sergdvorets
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Обнаружил ошибку в теме сайта и быстро её устранил.
Очень грамотно поставил задачу, обеспечил ее выполнение и пошел навстречу насчет оперативной оплаты.

Заявки фрилансеров

sergdvorets
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад