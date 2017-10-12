Требуется доработка страниц с описанием семинаров https://goo.gl/XhMkq1 1. Таблицу с расписанием нужно поднять наверх страницы - разместить в самом начале, перед блоком с преподавателем (после h1): https://yadi.sk/i/s1YAHYvY3Ngn6o ...
Починить фильтр категорий в Wordpress
Необходимо починить не работающий фильтр категорий в wordpresssite.com/blog/category/newssite.com/blog/category/celebritiessite.com/blog/category/site.com/blog/все показывают один и тот же список постов
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