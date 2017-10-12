Настройка доски объявлений на flynax

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок256 просмотров

Нужно настроить доску объявлений на flynax 4.3. Доска уже установлена, есть подробное представление с примерами как должен выглядеть конечный результат. Из основного: новые категории, поля в объявлении.

8 лет назад
volkovyskby
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров