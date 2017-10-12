Скопировать и переделать посадочную страницу, уникализировать - http://skifstudio.com ТЗ: Сайт должен быть адаптивный, адаптирован под мобильные устройства, быстро загружаться, по-максимуму уникализированным, что бы небыло копипаста в коде, и сайт должен получиться простой и ...
Небольшие правки в коле и в верстке
1-Правка в слайдере(улучшить адаптивность в режиме большого экрана)
2- Поменять название в фильтре
3-Внести корректировку в отображинии товаров на странице Products
4-Добавить защту от спама или роботов на странице Обратной связи
CMS Drupal
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