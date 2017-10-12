Небольшие правки в коле и в верстке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки243 просмотра

1-Правка в слайдере(улучшить адаптивность в режиме большого экрана)

2- Поменять название в фильтре

3-Внести корректировку в отображинии товаров на странице Products

4-Добавить защту от спама или роботов на странице Обратной связи

Сайт http://www.kanpar.com/ 

CMS Drupal

Drupal
8 лет назад
CanKuanysh
Куаныш 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров