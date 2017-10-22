есть страница md-ukraine.com/ua/route/planing.html?route_id=3 на реакте. нужно доработать ее и пофиксить некоторые баги. - учет времени в дороге + учет времени на посещение - кнопка сохранить - показать рядом ...
Скрипт калькулятора жалюзи (JS+PHP)
Требуется скрипт калькулятора жалюзи.
Как он должен работать:
1. Данные загружаются из csv-файла data.csv (реализовать на PHP).
2. Выбирается тип жалюзи. По умолчанию первый из списка.Возможность указать тип по параметру. После выбора меняется картинка фона типа
жалюзи, отображаются все картинки материалов, соответствующие этому типу.
Выделяется первая картинка и рассчитывается его цена.
3. Задайте размер (ширина и высота). По умолчанию 1000 х1000. Если меньше 150 - выделить красным. При изменении размеров - расчет цены,
меняются значения вокруг фона и в комплектации.
4. Выберите цвет. При нажатии на иконку (картинка из файла вмасштабе 50х50) меняется увеличенная картинка и рассчитывается цена. Текущая
иконка цвета выделяется. Меняется название цвета (название коллекция из файла)
и материала (название материала из файла) в комплектации.
5. Расчет цены: ширина * высота * цена_из_файла * количество/ 1000000 - 10%. Старая цена без 10%. Эффект изменения. Перерасчет при
изменении количества.
6. При нажатии на Купить всплывает окно для ввода номерателефона (по маске) и кнопка отправить. Проверка валидности номера телефона.
Отправка данных на емаил: тип жалюзи, размеры, цвет, цена, номер телефона.
Сделать верстку калькулятора: кроссбраузерность, адаптивность.
Пример работы калькулятора: https://jaluzi-verend.ru/jaluzi/gorizontalnye/alluminievye/
Прикреплены: csv-файл, адаптивный дизайн.
В заявке обязательно указать стоимость и срок выполнения.
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