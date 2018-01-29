есть страница md-ukraine.com/ua/route/planing.html?route_id=3 на реакте. нужно доработать ее и пофиксить некоторые баги. - учет времени в дороге + учет времени на посещение - кнопка сохранить - показать рядом ...
Интеграция лендинг-amoCRM-Robokassa-Sendpulse
Интеграция лендинг-amoCRM-Robokassa
Настроить интеграцию всех форм в amoCRM - все данные из заполненных форм попадают в amoCRM.
Из форм, не относящихся к определенным продуктам, создаются сделки в БП (бизнес-процесс) "Неразобранное". Менеджер сам вручную перетаскивает сделки в другие этапы БП, а также вручную отмечает оплачено или нет.
У продуктов,где есть выбор Способа оплаты 2 радио-кнопки выбора (форма подгружается фреймом из amoCRM):
При выборе "Оплата курьеру", создается сделка сразу в бизнес-процессе "Продажа" со статусом "Не оплачено".
При выборе "Оплата по карте", создается сделка сразу в бизнес-процессе "Продажа" без статуса. Тут необходимо интегрировать Robokassa (подключить и настроить, чтоб была возможность оплаты по карте).
Если оплата прошла успешно, то статус сделки автоматически меняется на "Оплачено".
При создании сделки в БП "Продажа" в сделку передаются данные из полей соответствующей формы: ФИО, Адрес, телефон, e-mail, вариант оплаты, а также программа, при этом в самой сделке выбирается соответствующая форме программа.
При создании сделки в БП "Продажа" клиенту автоматически отправляется письмо с анкетой.
Клиент заполняет анкету и отправляет ее. Заполненная анкета от клиента автоматически прикрепляется к карточке клиента, при этом сделка автоматически переходит из БП "продажа" в БП "сборка" и у менеджера появляется задача "Собрать продукцию".
Когда сделка переходит из БП "продажа" в БП "сборка", e-mail клиента из общей адресной книги "LifeBattery" (Сендпульс) переносится в адресную книгу соответствующей программы.
Менеджер собирает необходимую продукцию в соответствии с результатами анкеты и передвигает сделку в БП "Отправка", при этом клиенту автоматически отправляется письмо из АМО с ссылкой-кнопкой "Старт программы".
Кнопка "Старт программы" по функционалу = согласие на подписку соответствующей авторассылки сендпульс. При ее нажатии начинается автоматическая рассылка писем соответствующей программы.
Клиент нажимает на кнопку "Старт программы" после чего, ему ежедневно начинают приходить письма из авторассылки (Sendpulse), при этом авторассылка должна выбираться в соответствии с выбранной клиентом программой автоматически. Т.о. по каждой программе своя авторассылка из SendPulse. При этом сделка автоматически переходит в БП "Старт программы".
Менеджер видит, как курьер отмечает в интерфейсе СДЭК, что оплата прошла успешно, после чего меняет вручную статус "Не оплачено" на "Оплачено", сидит и радуется.
Выбранный исполнитель
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