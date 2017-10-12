есть страница md-ukraine.com/ua/route/planing.html?route_id=3 на реакте. нужно доработать ее и пофиксить некоторые баги. - учет времени в дороге + учет времени на посещение - кнопка сохранить - показать рядом ...
Требуется доработать обработку печати ценников 1С 8.3 УТ11.1
Добрый день, имеется обработка печати ценников на 3 вида цены.
Необходимо доработать программный код, так как имеется ошибки при добавлении 2 вида цены. 2 Вида цен работать нормально, как только 3 вид цены добавляется - ошибка.
Обработку скину исполнителю. Для знающего программиста работы меньше чем на час, так как 2 нормо-часа выставили в сервисном.
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