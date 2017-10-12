Требуется доработать обработку печати ценников 1С 8.3 УТ11.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день, имеется обработка печати ценников на 3 вида цены.

Необходимо доработать программный код, так как имеется ошибки при добавлении 2 вида цены. 2 Вида цен работать нормально, как только 3 вид цены добавляется - ошибка.

Обработку скину исполнителю. Для знающего программиста работы меньше чем на час, так как 2 нормо-часа выставили в сервисном.

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8 лет назад
pilotra
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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