Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. [b]Внимание!!![/b] Предоставляете первоначально только [b][u]пример оформления fb или vk,[/u][/b] а остальные варианты только в случае, если работа понравилась (чтобы не тратить Ваше время). Сразу говорим, что [b]на самом деле рисуется 1 (ОДНА) ...