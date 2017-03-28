Добрый день, интересует решение возникшей проблемы, был вирус - слетела часть сайта: - перестали отображаться карточка товара (в админке весь товар есть) - перестали отображаться разделы (в админке все есть) - перестало подключаться для обновления с 1С Поиск на ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
- $100
Восстановить работу сайта на битрикс после взломаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
- $50
Добрый день, лег сервер - нужно почистить его, а также установить и настроить поиск sphinx на битриксе.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день, нужно заменить штатный поиск на битриксе на Sphinx. Версия битрикс: 18.5.150Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
При разработке сайта упустили ЛК. Необходимо просто "натянуть" обычный ЛК без каких-то новшеств, чтобы нормально отображался у покупателей. Необходимые функции: 1) Персональные данные: ФИО, контактные данные и адрес доставки 2) История заказов со статусами (В доставке, принят и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, имеется обработка печати ценников на 3 вида цены. Необходимо доработать программный код, так как имеется ошибки при добавлении 2 вида цены. 2 Вида цен работать нормально, как только 3 вид цены добавляется - ошибка. Обработку ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры - возникла необходимость в информационном баннере, который будет размещен в ВК. Размеры 510 на 510. Информационный повод предоставлю исполнителю. Время на выполнение 24 часа с момента выбора исполнителя.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $120
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. [b]ВНИМАНИЕ!!![/b] Для того, чтобы принять участие в конкурсе - можете разработать дизайн только визитки, остальные работы в случае - понравившейся реализации! [i][u] Уважаемые фрилансеры - в данное время приболел, поэтому не смогу ни я, ...Фирменный стиль2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток, необходимо [b]нарисовать обложку для корпоративной инструкции[/b]. Формат: А5. Наименование: Тайный покупатель - вопросы и ответы. Использование логотипа обязательно (вышлем исполнителю). Обложка не должна быть "светофором", стиль не полностью строгий, но в меру сдержанный. На выходе хотим получить ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. [b]Внимание!!![/b] Предоставляете первоначально только [b][u]пример оформления fb или vk,[/u][/b] а остальные варианты только в случае, если работа понравилась (чтобы не тратить Ваше время). Сразу говорим, что [b]на самом деле рисуется 1 (ОДНА) ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток. Имеется текст в word. Необходимо его подкорректировать для дальнейшей передачи в типографию на печать. Вид будет, как книга (обучающий материал). [b]Пожелания/требования:[/b] [i]Формат:[/i] А5 [i]Кол-во страниц в формате А4:[/i] 16 [i]Структурировать:[/i] вынести и выделить заголовки, подзаголовки и т.д. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать оформление в facebook, а именно: 1) Дизайн баннера (верхняя часть) 2) Дизайн аватара 3) Дизайн постов Обязательные требования: 1) Логотип 2) Адрес компании русский + англ. вариант 3) Телефон организации 4) Слоган Вся информация по обязательным требованиям будет ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать продающий текст для e-mail рассылки среди руководителей предприятий с целью "продать" услугу "Тайный покупатель". Необходимо писать текст от третьего лица. Стиль текста желательно использовать продающий с элементами строгости. Название компании ...Продающие тексты13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Доброго времени суток, требуется нарисовать логотип. Бриф прикрепил - отвечу на все вопросы в сообщениях. Победитель предоставляем логотип в форматах: Векторные: .ai . cdr .eps Растровые: .jpg .png .psdЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
[b]Род деятельности компании: [/b]Предоставление услуг по: продвижению компании, конкретных товаров; маркетинговые исследования и т.д. Если же систематизировать, то все услуги направлены на повышение продаж, как в краткосрочной, так и долгосрочной политики. [b]Портрет целевой аудитории:[/b] Люди входящие в управленческий ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток, необходимо создать сайт под одно из направлений "тайный покупатель". 1) Кол-во страниц ориентировочно 5 (о компании, главная, информация для организаций, вакансии и контакты) 2) Необходима только кнопка: заказать обратный звонок 3) Данный сайт будет сразу ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $290
Добрый день, требуется дизайн для ИМ авто товаров. Бриф отправил Вам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад