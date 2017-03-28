pilotra

Сергей pilotra

 
34 годаКазахстан/Костанай
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$249
выплачено фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kuzmit4
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
$99
10 баллов
10 месяцев назад
Восстановить работу сайта на битрикс после вируса
Хороший заказчик, работать понравилось, всем рекомендую!
Однозначно рекомендуем! Специалист, который за короткий срок восстановил то, что другие не могли - это показатель профессионализма, спасибо Вам еще раз!
Ответный отзыв
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
год назад
Восстановить работу сайта на битрикс после взлома
Работал с Сергеем по настройке сервера, оплата была моментальной, вежливый вобшений, корректно ТЗ. Буду ждать еше заказов от заказчика, рекомендую!
Все сделано оперативно, как и всегда - Человек профи! Огромное спасибо за восстановление, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
2 года назад
Почиститель сервер и установить поиск sphinx на bitrix
Сотрудничал с Сергеем по работам на сервере. Все прошло гладко и хорошо, сразу была оплата, принял работу без всяких вопросов. Надеюсь еше сотрудничать по серверным вопросам.
Рекомендую данного исполнителя, все быстро и качественно. Будем обращаться еще.
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HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
$15
10 баллов
6 лет назад
Необходимо нарисовать информационный баннер для ВК
Спасибо Сергею за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Задание понятное, оплата вовремя и в полном объеме. Сергей - очень хороший, вежливый и порядочный заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Анна, действительно профессионал в своем деле. Работу выполнила хорошо. Были небольшие корректировки, но они больше относятся к привередливому заказчику - к Анне вопросов не возникало. Будем работать еще!
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Shap94
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Оформление ВК, ФБ ОК
Спасибо за проект. Всё отлично, рекомендую!
Все отлично и качественно!
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