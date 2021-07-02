Личный кабинет на Bitrix

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок1052 просмотра

При разработке сайта упустили ЛК. Необходимо просто "натянуть" обычный ЛК без каких-то новшеств, чтобы нормально отображался у покупателей.

Необходимые функции:

1) Персональные данные: ФИО, контактные данные и адрес доставки

2) История заказов со статусами (В доставке, принят и т.д.)

Вверху добавить ссылку на Личный кабинет, чтобы авторизованный покупатель видел и мог перейти на него с любой страницы.

Как сейчас выглядит ЛК - прикрепили.. 

4 года назад
pilotra
Сергей 
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Заявки фрилансеров

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