Требуется разработать бэкенд социальной сети (аналог Вконтакте).

По результатам разработки будет принято решение о долгосрочном сотрудничестве. Пожалуйста, откликайтесь только если можете посвятить разработке все свое рабочее время (если не сразу, то хотя бы в потенциале).

Обязательно пишите ответы на вопросы:

1. Сколько можете работать часов в неделю уже сейчас

2. Возможен ли фуллтайм

3. Ценник в час

4. Контакт в телеге

Пока висит — актуально.

Команд просьба не беспокоиться.