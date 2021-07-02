Разработать социальную сеть на React

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок1560 просмотров

Нужен опытный разработчик или желающий активно учиться. Есть достаточно много экранов, надо сверстать респонсив быстро и аккуратно. Требуемые скиллы смотрите в тегах.

По результатам разработки будет принято решение о долгосрочном сотрудничестве. Пожалуйста, откликайтесь только если можете посвятить разработке все свое рабочее время (если не сразу, то хотя бы в потенциале).

Обязательно пишите ответы на вопросы:

1. Сколько можете работать часов в неделю уже сейчас

2. Возможен ли фуллтайм

3. Ценник в час

4. Контакт в телеге

Пока висит — актуально.

Команд просьба не беспокоиться.

4 года назад
kostrovoy
Сергей 
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Заявки фрилансеров

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