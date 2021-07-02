Необходимо внести правки на сайте, связанные с передачей данных о курсах в Робокассу и автоматизацией завершения заказов. Требуется настроить корректную передачу названий курсов и товаров при оплате, а также сделать так, чтобы заказы на курсы автоматически помечались как завершенные, независимо от цены.
Разработать социальную сеть на React
Нужен опытный разработчик или желающий активно учиться. Есть достаточно много экранов, надо сверстать респонсив быстро и аккуратно. Требуемые скиллы смотрите в тегах.
По результатам разработки будет принято решение о долгосрочном сотрудничестве. Пожалуйста, откликайтесь только если можете посвятить разработке все свое рабочее время (если не сразу, то хотя бы в потенциале).
Обязательно пишите ответы на вопросы:
1. Сколько можете работать часов в неделю уже сейчас
2. Возможен ли фуллтайм
3. Ценник в час
4. Контакт в телеге
Пока висит — актуально.
Команд просьба не беспокоиться.
Заявки фрилансеров
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