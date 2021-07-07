Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Доработка фронтенда Cайт сделан на Yiiframework на CMS Yupe
Доработка фронтенда Cайт сделан на Yiiframework на CMS Yupe
Нужно доработать фронтенд согласно ТЗ
Вверху цифрами отмечено область что делать - ниже в документе расшифровано что хотелось бы исправить
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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