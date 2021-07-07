Доработка фронтенда Cайт сделан на Yiiframework на CMS Yupe

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки735 просмотров

Доработка фронтенда Cайт сделан на Yiiframework на CMS Yupe

Нужно доработать фронтенд согласно ТЗ

Вверху цифрами отмечено область что делать - ниже в документе расшифровано что хотелось бы исправить

4 года назад
flint911
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dasha_23
Даша 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$120
5 дней
Escrow
Даша... честно подумал - девушка 27 лет - программист - что-то тут не то. Но за такую девушку двух парней программистов дают :-) Все в срок. Сильна в мелочах. Сама подсказывает ошибки. Всегда на связи, не пропадает. Спасибо за работу. Буду сотрудничать еще.
Роман, спасибо за интересную задачу. Надеюсь, не последняя наша совместная работа Четко поставленная задача, всегда на связи, оплата вовремя Очень приятно работать с таким заказчиком)

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Dasha_23
Даша 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад

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