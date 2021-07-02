Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Требуется разработчик для работы с Yii
Необходимо переработать систему фильтра товаров
сайт: https://kadrilshoes.ru/
Заявки фрилансеров
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