Написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1970 просмотров

Требуется написать парсер Директа и Гугла, который будет собирать по заданным ключам список всех компаний. Если скрипт уже собирал данную компанию и она есть у нас в бд, то он пропускает такие компании.

Все компании нужно передавать в телеграм группу ботом, то есть в режиме онлайна парсит и скидывает в телегу.

То есть мы задаем определенные ключи и скрипт собирает по нему все компании (сверяет скидывалась ли компания уже в телегу или нет), если не скидывалась, то скидывает.

В телеграмм требуется передать следующие данные:

1) ссылка на сайт

2) телефон (если есть в объявлении)

3) почту (если есть в объявлении)

4) юридическое лицо и реквизиты (если есть в объявлении)

Скрипт должен работать на постоянной основе на нашей vps.

От Вас жду срок и бюджет для данной реализации.

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evgbizz
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