Задача - сделать браузерное расширение для перевода слов и текстов на основе гугл транслейт АПИ. При двойном нажатии на слово появляется всплывающее окно с переводом(переводами). При выделении фразы или слова, появляется небольшая иконка около курсора, при нажатии на которую появляется всплывающее окно с переводом.

Расширение должно быть готово для добавления в браузеры ГуглХром и ФайерФокс.

Задача должна быть завершена до 9 июля 2021 включительно.