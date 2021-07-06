Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Браузерное расширение
Задача - сделать браузерное расширение для перевода слов и текстов на основе гугл транслейт АПИ. При двойном нажатии на слово появляется всплывающее окно с переводом(переводами). При выделении фразы или слова, появляется небольшая иконка около курсора, при нажатии на которую появляется всплывающее окно с переводом.
Расширение должно быть готово для добавления в браузеры ГуглХром и ФайерФокс.
Задача должна быть завершена до 9 июля 2021 включительно.
Выбранный исполнитель
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