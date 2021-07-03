На сайте жадан.укр (wordpress) нужно внести правки:

https://drive.google.com/file/d/1O5h7Fz7vb_RAcRBqfumAl3iYlvqj7T-l/view?usp=drivesdk

В прикрепленном файле то же задание.

Работу надо сделать в самое ближайшее время.

В перспективе, если сотрудничество будет конструктивным, буду неоднократно обращаться к Вам.

Отдаю предпочтение специалистам, которые культурно и вежливо общаются и с которыми легко связаться и делают работу в установленные сроки.