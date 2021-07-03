Требуется джуниор-разработчик для удаленной работы с навыками PHP, JavaScript и WordPress. Обязанности включают верстку (HTML, CSS, WordPress) и программирование простых модулей. Оплата составляет 1000 долларов в месяц, пробный месяц — 500 долларов.
Правки на сайте
На сайте жадан.укр (wordpress) нужно внести правки:
https://drive.google.com/file/d/1O5h7Fz7vb_RAcRBqfumAl3iYlvqj7T-l/view?usp=drivesdk
В прикрепленном файле то же задание.
Работу надо сделать в самое ближайшее время.
В перспективе, если сотрудничество будет конструктивным, буду неоднократно обращаться к Вам.
Отдаю предпочтение специалистам, которые культурно и вежливо общаются и с которыми легко связаться и делают работу в установленные сроки.
Выбранный исполнитель
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