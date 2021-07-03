Правки на сайте

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Завершен5 заявок700 просмотров

На сайте жадан.укр (wordpress) нужно внести правки:

https://drive.google.com/file/d/1O5h7Fz7vb_RAcRBqfumAl3iYlvqj7T-l/view?usp=drivesdk

В прикрепленном файле то же задание.

Работу надо сделать в самое ближайшее время.

В перспективе, если сотрудничество будет конструктивным, буду неоднократно обращаться к Вам.

Отдаю предпочтение специалистам, которые культурно и вежливо общаются и с которыми легко связаться и делают работу в установленные сроки.

WordPress
4 года назад
s2n
44 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

sh-projects
Сергей 
44 года
5 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Работа была выполнена в течение нескольких часов в полном объеме. В общении специалист вежлив, культурен, лаконичен. Мне все понравилось и планирую еще обращаться.
Задача была поставлена понятно, все необходимые для работы доступы предоставлены. Приятное общение, оплата вовремя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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Роман
 
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