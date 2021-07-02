Добрый день

Нужен бот для выгрузки остатков золота в сервис g2g.com.

Это может быть Гугл таблица в которую вводят количество и оно автоматически размещается на портале g2g.com, либо какая то веб платформа.

Бот должен быть способен анализировать цену и корректировать ее по 2м заданным переменным (количество в наличии и цена) разделы сайта по примеру https://www.g2g.com/categories/wow-classic-tbc-gold/?region_id=dfced32f-2f0a-4df5-a218-1e068cfadffa&sort=recommended

Дополнительный функционал обговаривается