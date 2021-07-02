Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Бота для g2g
Добрый день
Нужен бот для выгрузки остатков золота в сервис g2g.com.
Это может быть Гугл таблица в которую вводят количество и оно автоматически размещается на портале g2g.com, либо какая то веб платформа.
Бот должен быть способен анализировать цену и корректировать ее по 2м заданным переменным (количество в наличии и цена) разделы сайта по примеру https://www.g2g.com/categories/wow-classic-tbc-gold/?region_id=dfced32f-2f0a-4df5-a218-1e068cfadffa&sort=recommended
Дополнительный функционал обговаривается
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется выполнение ряда задач для сайта на WordPress: проверка загружаемости и исправление ошибок, доработка шторки с логотипами, решение проблемы с корзиной товаров, настройка сохранения трех видов валют без автоматической конвертации. Обязательное пояснение по выполненным изменениям и возможный фотоотчет.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать фронтенд сайта, созданного на Yiiframework с применением CMS Yupe. Задача включает в себя исправления по техническому заданию, указанные в документе. Ожидается внимательное выполнение всех требований для улучшения пользовательского интерфейса.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $150
Требуется разработка онлайн калькулятора для расчета стоимости металлоконструкций с поддержкой форматов DWG и DXF. Калькулятор должен включать 4 варианта расчета, возможность загрузки файлов, а также учитывать параметры детали и применять скидки в зависимости от количества. Формулы и стоимость металла будут предоставлены заказчиком.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик для переработки системы фильтра товаров на сайте kadrilshoes.ru. Основная задача заключается в улучшении функциональности фильтра и повышения удобства для пользователей. Опыт работы с Yii обязателен.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать телеграм-бота для организации работы партнерской программы с функционалом учета реферальских отчислений. Админская часть должна позволять добавлять транзакции по промокоду и отправлять уведомления пользователю. Пользовательская часть включает отображение баланса партнера и уведомления о транзакциях. Возможна реализация на PHP и MySQL.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для помощи в составлении списка команд ffmpeg. Задача заключается в создании итогового ролика из набора видео и фотографий. Необходимо подготовить команды для обработки и объединения медиафайлов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка маркетплейса онлайн-курсов на WordPress с настройкой темы Edumall и всех необходимых плагинов. Основные функции: добавление курсов преподавателями, оплата студентами, интеграция Zoom и поддержка Buddypress. Ожидается помощь с возникающими вопросами после настройки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад