Разместить хтмл-лендинг на хостинге и подключить домен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок454 просмотра

Нужно создать контейнер на хостинге, залить туда хтмл-лендинг (есть готовый архив с ним), установить туда тег для неиндексации, залить код метрики (дам готовый), подключить домен (на рег.ру).

4 года назад
mishapaz
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

MaviliMordecai
Степан 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Мне было необходимо разместить сайт на хостинге и подключить домен. Степан сделал всё отлично, без ошибок, до конца. Благодарю за работу. Рекомендую Степана как ответственного человека.
Ответственный и вежливый заказчик. Постановка задачи конкретная и качественная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Павел
 
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