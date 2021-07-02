Ошибки битрикс

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Закрыт2 заявки1056 просмотров

Помочь исправить ошибки битрикс

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/bitrix/www//bitrix/templates/dresscodeV2/headers//template.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/bitrix/www/bitrix/templates/dresscodeV2/header.php on line 54

[ErrorException] E_COMPILE_ERROR require_once(): Failed opening required '/home/bitrix/www//bitrix/templates/dresscodeV2/headers//template.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') (0)

/home/bitrix/www/bitrix/templates/dresscodeV2/header.php:54

PHP
4 года назад
PANrace
39 лет
15 лет в сервисе
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Сергей
 
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4 года в сервисе
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Павел
 
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