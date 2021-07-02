Требуется разработать бэкенд для социальной сети, аналог Вконтакте, с возможностью долгосрочного сотрудничества. Ожидается полное посвящение проекту. Укажите, сколько часов можете работать в неделю, возможность фуллтайма и стоимость услуг.
Ошибки битрикс
Помочь исправить ошибки битрикс
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/bitrix/www//bitrix/templates/dresscodeV2/headers//template.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/bitrix/www/bitrix/templates/dresscodeV2/header.php on line 54
[ErrorException] E_COMPILE_ERROR require_once(): Failed opening required '/home/bitrix/www//bitrix/templates/dresscodeV2/headers//template.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') (0)
/home/bitrix/www/bitrix/templates/dresscodeV2/header.php:54
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