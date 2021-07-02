Настройка чат бота в мессенджерах

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Закрыт2 заявки1424 просмотра

Школа английского языка ИН.ЯЗ ищет специалиста, который настроит геймификацию и образовательный процесс в мессенджерах для школьников

Что ждем от Вас:

Автоматизация обучения и проверки знаний

Погружение в разные ситуации и образование через геймификацию

Введение героев

Создание образовательных квизов, рассылок с напоминанием про вебинар

Погружение человека в контент с помощью интерактивной механики

Настройка тестирования с начислением баллов за каждый ответ

Маршрутизация коммуникации, в зависимости от количества баллов и развития диалога

В результате мы хотим получить бота, который сможет отправлять уроки, проверять домашние задания, рассказывать про правила школы, образовательный курс, возможности обучения, сохранять контакты, принимать платежи

Хотелось бы работать с платформой borisbot. Но, при наличии убеждающих кейсов, готовы рассмотреть другие платформы

Преимуществом будет: умение анализировать ЦА, написание скриптов, написание текстов, сценария бота. Но не обязательно

4 года назад
guest_16252761519519
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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