есть страница md-ukraine.com/ua/route/planing.html?route_id=3 на реакте. нужно доработать ее и пофиксить некоторые баги. - учет времени в дороге + учет времени на посещение - кнопка сохранить - показать рядом ...
Сделать "опрос на сайте"
Здравствуйте.
Необходимо создать опрос (скрин прикрепил). При выборе любого варианта, нам показываются результаты опроса, и одна компания должна быть на первом месте с большим отрывом. А сам бренд сделать ссылкой.
В заявке пишите скайп и примерную цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени! Срочно нужно вылечить сайт от вирусов, платформа модх эво. Ядро обновлено до актуального. Сроки: сутки. Оплата быстрая.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Тематический проект на symfony 3, twig, bootstrap требуется разработчик на расширение, доработку функционалаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
привет сколько стоит установить скрипт онлайн казино ?на мой хостингВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собственно, есть такая себе CRM на основе GoogleSheets, хочу связать её с сайтом Prom.ua (Синхронизация заказов по типу пример1), а так же с zakupka.com Сколько по времени и по деньгам будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
В проекте на Laravel требуется генерация многостраничного Invoice в PDF-формате. В качестве шаблона должен браться другой PDF-файл, который содержит шапку и футер документа. Необходимо разработать класс, чтобы можно было создать его экземпляр, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Авторег акаунтов Telegram не zenposter + дополнительный функционал, создания канала, добавления учасников и т.д За деталями в личку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Текст и элементы фирменного стиля предоставляются.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день. Необходим специалист, разбирающийся в фреймворке Symfony. Есть сайт, сделанный на нем. Но старые программисты отвечают месяцами. Нужно всего-лишь заменить пару ссылок на одностраничном сайте, который стоит как раз таки на SymfonyВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Исходные данные: Есть работающая система умного дома на следующем оборудовании: 1) Контроллер AMX-Ni2100 2) Программа интерфейс на IPad - Iridiummobile (Пульт управления) Эта система управляет двумя домашними кинотеатрами. В ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад