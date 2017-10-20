Сделать "опрос на сайте"

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Завершен4 заявки416 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать опрос (скрин прикрепил). При выборе любого варианта, нам показываются результаты опроса, и одна компания должна быть на первом месте с большим отрывом. А сам бренд сделать ссылкой.

В заявке пишите скайп и примерную цену.

8 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

strangerkir
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно. Советую
Было приятно поработать с Михаилом. Точно сформулированная задача и оплата в срок оставили самые положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

strangerkir
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад