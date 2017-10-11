Программирование контроллера умного дома AMX

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Исходные данные:

Есть работающая система умного дома на следующем оборудовании:

1) Контроллер AMX-Ni2100

2) Программа интерфейс на IPad - Iridiummobile (Пульт управления)

Эта система управляет двумя домашними кинотеатрами. В данный момент поменяли AV ресиверы и Blu-ray плееры в обоих кинотеатрах.

Необходимо скорректировать программу на контроллере для управления этими устройствами, и поправить интерфейс Iridium.

Для ресиверов и Blu-ray есть IP протоколы управления. 

Модели:

Denon AVR-X4300 и Denon AVR-X3300

Blu-ray плеер Oppo UDP-203

8 лет назад
matveev76
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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