Это фреимворк CakePHP, сайт не взломали, а именно был намеренно сломан программистом. Надо найти, в каком месте сайт был поломан и починить.
Программирование контроллера умного дома AMX
Исходные данные:
Есть работающая система умного дома на следующем оборудовании:
1) Контроллер AMX-Ni2100
2) Программа интерфейс на IPad - Iridiummobile (Пульт управления)
Эта система управляет двумя домашними кинотеатрами. В данный момент поменяли AV ресиверы и Blu-ray плееры в обоих кинотеатрах.
Необходимо скорректировать программу на контроллере для управления этими устройствами, и поправить интерфейс Iridium.
Для ресиверов и Blu-ray есть IP протоколы управления.
Модели:
Denon AVR-X4300 и Denon AVR-X3300
Blu-ray плеер Oppo UDP-203
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