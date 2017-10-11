Требуется программист python / django для модернизации сервиса. http://unlockers247.co.uk/
Подправить базу данных сайта, восстановить его работу
При переходе на сайт вместо страниц появляется следующее сообщение
Устаревшее : mysql_connect (): расширение mysql устарело и будет удалено в будущем: используйте mysqli или PDO вместо этого в /home/baza50/domen.com/www/system/database/mysql.php в строке 6.
Примечание : unserialize (): ошибка со смещением 1627 из 1694 байт в /home/baza50/domen.com/www/index.php в строке 69
Ошибка анализа : синтаксическая ошибка, неожиданное '}' в / home / baza50 / domen .com / www / vqmod / vqcache / vq2-catalog_controller_common_header.php в строке 283
Сайт на опенкарте, трудности возникли после того, как сайт был восстановлен на хостинге после отключения.
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