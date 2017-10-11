Подправить базу данных сайта, восстановить его работу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок149 просмотров

При переходе на сайт вместо страниц появляется следующее сообщение

Устаревшее : mysql_connect (): расширение mysql устарело и будет удалено в будущем: используйте mysqli или PDO вместо этого в /home/baza50/domen.com/www/system/database/mysql.php в строке 6. 

Примечание : unserialize (): ошибка со смещением 1627 из 1694 байт в /home/baza50/domen.com/www/index.php в строке 69 

Ошибка анализа : синтаксическая ошибка, неожиданное '}' в / home / baza50 / domen .com / www / vqmod / vqcache / vq2-catalog_controller_common_header.php в строке 283

Сайт на опенкарте, трудности возникли после того, как сайт был восстановлен на хостинге после отключения.

MySQLOpencart
8 лет назад
exact_solutions
Елена 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется программист YII2

    Приветствую всех! Требуется программист с навыками верстки на разработку небольшой системы внутреннего учета и управления (мини ERP). Есть старая версия + ТЗ + неполная верстка новой. Есть ряд внешних источников, один из ...

    Yii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Bash скрпит архивации

    Требуется собрать в один скрипт несколько команд mysqldump -uadmin -ppass admin admin_db | gzip -c &gt; db.gz #архивация базы tar -cvvzf site.tar.gz /home/site #архивация файлов сайта + надо оба ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание ТЗ для создания сайта

    Нужно помочь разработать подробное ТЗ на разработку сайта - обменник криптовалюты. Покупка/Продажа Биткоина и всех топовых альтов. Должна быть автоматическая и/или ручная обменная операция. Возможность покупать и выводить через самые  популярные онлайн банкинги, электронные деньги ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб приложение на Angular

    Нужен front-end разработчик с хорошим знанием Angular или React.js для написания самостоятельного веб приложение, которое будет работать с сервером через API.Интерфейс: https://goo.gl/23BNGiДокументация на сервер:  https://goo.gl/BS9UwpТехническое задание с подробной описательной частью во вложении. Там же к каждому ...

    Angular
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на joomla

    Требуется доработать сайт, а именно убрать некоторые элементы меню, убрать некоторые модули, поменять врачей, убрать лишние клиники, поменять телефоны, в некоторых местах поменять текст, добавить некоторые картинки. Поменять баннер на главной. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать скрипт обновления (Битрикс)

    $100

    На сайте http://japan62.ru/ есть скрипты, которые добавляли в базу новые товары и обновляли остатки и цены. Один из скриптов приложил. Они не обновляют данные. Ранее обновления проходили успешно. Скрипты находиться здесь http://prntscr.com/gvxw4h Также ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад