Подправить базу данных сайта, восстановить его работу

При переходе на сайт вместо страниц появляется следующее сообщение

Устаревшее : mysql_connect (): расширение mysql устарело и будет удалено в будущем: используйте mysqli или PDO вместо этого в /home/baza50/domen.com/www/system/database/mysql.php в строке 6.

Примечание : unserialize (): ошибка со смещением 1627 из 1694 байт в /home/baza50/domen.com/www/index.php в строке 69

Ошибка анализа : синтаксическая ошибка, неожиданное '}' в / home / baza50 / domen .com / www / vqmod / vqcache / vq2-catalog_controller_common_header.php в строке 283

Сайт на опенкарте, трудности возникли после того, как сайт был восстановлен на хостинге после отключения.