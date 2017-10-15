Обновить API Facebook для авторизации для YII 2.0

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок205 просмотров

На сайте перестала работать авторизация/регистрация через Facebook, нужно обновить API http://pix.my/vo5QMl

Yii
8 лет назад
Uiwix
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elemko
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$18
1 день
Парень быстро взял заказ, получил доступы, потом отказался от заказа, из за некомпетентности, отзыв по делу !!!
Жаль минус заработал ни на чем. Думал задача простая, дали доступы - понял, что нужно долго разбираться. Отказался.

Заявки фрилансеров

elemko
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад