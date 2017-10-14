Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; ...
Реализовать обратную связь на сайте.
Необходимо реализовать форму обратной связи по технологии AJAX на сайте http://fizika-na-5.ru/Subscription (сайт написан на php). Информация будет поступать непосредственно на почту. Также нужно добавить капчу, а также безопасность форм (sql - инъекции и т.д.)
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