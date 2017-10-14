Реализовать обратную связь на сайте.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок240 просмотров

Необходимо реализовать форму обратной связи по технологии AJAX на сайте http://fizika-na-5.ru/Subscription (сайт написан на php).  Информация будет поступать непосредственно на почту. Также нужно добавить капчу, а также безопасность форм (sql - инъекции и т.д.)

AJAXPHPSQL
8 лет назад
Kretyp
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$20
1 день
Игорь реализовал все в срок как договорились, отличная коммуникация, рекомендую!
Отличная постановка задачи. Коммуникация на хорошом уровне. Оплата была произведена во время. Рекомендую Евгения, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
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Веб-программирование

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