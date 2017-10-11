Joomla JoomShopping и структура ссылок

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки149 просмотров

На сайте  http://ssk12.ru/ стоит JoomShopping.

Структура идёт такая

Категория http://ssk12.ru/catalogue

Раздел http://ssk12.ru/shop/zimnie

Ссылки на товыра в категории идут http://ssk12.ru/catalogue/zimnie/zimnie-nokian/nokian-hakkapeliitta-5-suv-235-60-r17-106t

Карточка с товаром уже редирект на http://ssk12.ru/shop/zimnie-nokian/nokian-hakkapeliitta-5-suv-235-60-r17-106t

Надо сделать что бы вся структура шла через /shop/

Кто выручит?

Joomla
8 лет назад
grechkopv
Павел 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Рекомендую Романа, отлично всё сделал спасибо! Буду еще обращаться
Рекомендую Павла как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад