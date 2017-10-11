Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; ...
Joomla JoomShopping и структура ссылок
На сайте http://ssk12.ru/ стоит JoomShopping.
Структура идёт такая
Категория http://ssk12.ru/catalogue
Раздел http://ssk12.ru/shop/zimnie
Ссылки на товыра в категории идут http://ssk12.ru/catalogue/zimnie/zimnie-nokian/nokian-hakkapeliitta-5-suv-235-60-r17-106t
Карточка с товаром уже редирект на http://ssk12.ru/shop/zimnie-nokian/nokian-hakkapeliitta-5-suv-235-60-r17-106t
Надо сделать что бы вся структура шла через /shop/
Кто выручит?
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