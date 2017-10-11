Проверить работу вебкамеры и микрофона

Есть сайт http://dolgi-dolgi.ru/ , который коряво сделан, нужно тоже самое сделать но корректно - чтобы мобайл был ОК, чтобы все было ровно-четко-адаптивно. Сейчас все очень коряво. Я за замену шаблона в принципе. ...