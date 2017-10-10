Нужен сложный интернет-магазин на OpenCart 3.0

Нужно сделать интернет-магазин на CMS OpenCart 3.0

Использовать стандартные функции CMS, но их нужно переделать (внести изменения в код) под текущий проект.

В магазине будет пока один товар.

-Купить товар.

-Начислять бонусы.

-Вернуть товар обратно.

-Выгрузка истории операций в Excel.

-Загрузка Excel (другой файл) обратно на сайт, для подтверждения возврата денег (за отказанный товар)

-Сложный фильтр.

Требуется опытный программист, с опытом написания модулей на PHP, java и MsQL для OpenCart 3.0

Просто есть "Интегратор" который может настроить движок, натянуть и отредактировать шаблон. А есть программист, который знает языки программирования и знает OpenCart 3.0 на уровне кода и может написать любое не стандартное решение, вот такой нам нужен!

ТЗ разработаем вместе с вами.

Работа по договору, оплата банковской картой VISA/MC.

По оплате:

Оплата по этапная, после каждого этапа 80%, и после тестирования 20%

Называйте свою цену, торговаться не буду.

При подаче заявки укажите:

- ссылку на сайт, на переделанный модуль в OpenCart 3.0, и напишите, что конкретно вы сделали в этом модуле;

- сколько лет вы программируете OpenCart 3.0;

- ваш контакт (e-mail, WhatsApp, Viber, Skype)

Я свяжусь с вами немного позже.