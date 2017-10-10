Сайт на wordpress, доска объявлений. После перехода на новый сервер, нужно исправить: 1. Иногда не ищет по городам 2. Не отображается .jpeg при добавлении об. 3. Оптимизировать три крона под новый ...
Нужен сложный интернет-магазин на OpenCart 3.0
Нужно сделать интернет-магазин на CMS OpenCart 3.0
Использовать стандартные функции CMS, но их нужно переделать (внести изменения в код) под текущий проект.
В магазине будет пока один товар.
-Купить товар.
-Начислять бонусы.
-Вернуть товар обратно.
-Выгрузка истории операций в Excel.
-Загрузка Excel (другой файл) обратно на сайт, для подтверждения возврата денег (за отказанный товар)
-Сложный фильтр.
Требуется опытный программист, с опытом написания модулей на PHP, java и MsQL для OpenCart 3.0
Просто есть "Интегратор" который может настроить движок, натянуть и отредактировать шаблон. А есть программист, который знает языки программирования и знает OpenCart 3.0 на уровне кода и может написать любое не стандартное решение, вот такой нам нужен!
ТЗ разработаем вместе с вами.
Работа по договору, оплата банковской картой VISA/MC.
По оплате:
Оплата по этапная, после каждого этапа 80%, и после тестирования 20%
Называйте свою цену, торговаться не буду.
При подаче заявки укажите:
- ссылку на сайт, на переделанный модуль в OpenCart 3.0, и напишите, что конкретно вы сделали в этом модуле;
- сколько лет вы программируете OpenCart 3.0;
- ваш контакт (e-mail, WhatsApp, Viber, Skype)
Я свяжусь с вами немного позже.
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