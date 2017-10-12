Ремонт форм связи на MODX

1. Нужно все формы связи сделать рабочими (исправить существующие или поставить новые скрипты. Получатель [email protected])

2. При отправке нужно сделать всплывающее окно "Спасибо, Ваша заявка принята к рассмотрению, в ближайшее время с Вами свяжутся для уточнения данных".

3. Нужно сделать, чтобы при нажатии кнопки "Заказать" (http://bti52.ru/ceny), наименование услуги "переносилось" в текстовое поле формы (http://bti52.ru/uslugi/zakaz)