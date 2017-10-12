Ремонт форм связи на MODX

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок195 просмотров

1. Нужно все формы связи сделать рабочими (исправить существующие или поставить новые скрипты. Получатель [email protected])

2. При отправке нужно сделать всплывающее окно "Спасибо, Ваша заявка принята к рассмотрению, в ближайшее время с Вами свяжутся для уточнения данных".

3. Нужно сделать, чтобы при нажатии кнопки "Заказать" (http://bti52.ru/ceny),  наименование услуги "переносилось" в текстовое поле формы (http://bti52.ru/uslugi/zakaz)

MODX
8 лет назад
Bender52
Алексей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$14
1 день
Отличная работа! Заказ выполнен полностью и быстро. Сотрудничеством очень доволен. Буду обращаться в дальнейшем. Благодарю за помощь с сайтом!
Всем доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_oleksandr
Олександр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад