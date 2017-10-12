Работа с файлом формата .csv, хранящемся в папке на сайте. Нужно выгружать остатки товара. То есть нужно по ELEMENT_ID проверить, есть товар на сайте или его нет. Если он есть – обновить остатки. Если ...
Ремонт форм связи на MODX
1. Нужно все формы связи сделать рабочими (исправить существующие или поставить новые скрипты. Получатель [email protected])
2. При отправке нужно сделать всплывающее окно "Спасибо, Ваша заявка принята к рассмотрению, в ближайшее время с Вами свяжутся для уточнения данных".
3. Нужно сделать, чтобы при нажатии кнопки "Заказать" (http://bti52.ru/ceny), наименование услуги "переносилось" в текстовое поле формы (http://bti52.ru/uslugi/zakaz)
Выбранный исполнитель
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