Преобразовать материал на странице битрикса

У нас сайт на движке Битрикс, редакция старт. Есть два раздела (отели, туры), где сейчас информация о брони и стоимость комнат выводится в отдельной форме и текстом (фото приложили в приложение). Как возможно доработать материал, что бы оставить заявку на бронирование отеля можно автоматически (пример фото с букинга в приложении). Основываясь на нашей редакции Старт