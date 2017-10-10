Преобразовать материал на странице битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

У нас сайт на движке Битрикс, редакция старт. Есть два раздела (отели, туры), где сейчас информация о брони и стоимость комнат выводится в отдельной форме и текстом (фото приложили в приложение). Как возможно доработать материал, что бы оставить заявку на бронирование отеля можно автоматически (пример фото с букинга в приложении). Основываясь на нашей редакции Старт

8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров