Доработать сайт на фреймворке laravel (Рулетка вещей cs:go)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Имеется готовый скрипт на laravel, необходимо доработать функционал, убрать шейлы которые были пропущены.

Остальное все будет обсуждаться лично.

Наличие опыта работы с приложениями steam приветствуется! 

Laravel
8 лет назад
Basic24
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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