Создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен28 заявок243 просмотра

Добрый день! Необходимо создать сайт. Домен старый, на нем сейчас есть сайт. Его надо заменить на новый.  Клининговая тематика, простой, удобный, понятный. Примеры того, что нравится, предоставлю. 

8 лет назад
elena_voronova
Елена 
43 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtemGB
Артем 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
8 лет назад
$80
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ArtemGB
Артем 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
8 лет назад