Нужна CMS-система(выбрали пока Drupal), которая визуализирует данные.
Доработка интернет-магазина автозапчастей
Доработка интернет-магазина автозапчастей. (PrestaShop, Laravel)
Требуется веб-программист с глубоким опытом работы с базой данных TecDoc!
Работа удалённая.
Прошу описывать опыт работ с TecDoc в своих сообщениях!
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