Доработка интернет-магазина автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Доработка интернет-магазина автозапчастей. (PrestaShop, Laravel) 

Требуется веб-программист с глубоким опытом работы с базой данных TecDoc! 

Работа удалённая.  

Прошу  описывать опыт работ с TecDoc в своих сообщениях! 

LaravelPrestaShop
8 лет назад
9081160
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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