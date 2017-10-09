Сделать похожий сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок205 просмотров

Всем привет, необходимо сделать похожий сайт со всем его функционалом. Вот ссылка udemy.com

Просьба хорошо изучить сайт и его функционал, тем кто не уверен в выполнении заказа - не писать!

8 лет назад
ooomaxpro
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров